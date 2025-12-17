Wie ist es um die Kinder- und Jugendhilfe bestellt?

Daten zu Fällen von Kindeswohlgefährdung und zur Nutzung von Beratungsstellen – der neue Kinder- und Jugendhilfemonitor dürfte einen Überblick über die aktuelle Lage im Land bringen.

Mainz (dpa/lrs) – Wie werden Beratungsstellen genutzt, wo gibt es noch Verbesserungspotenzial bei der Kinder- und Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz und welche Entwicklungen beschäftigen die Einrichtungen? An diesem Mittwoch (11.00 Uhr) stellt Jugend- und Familienministerin Katharina Binz (Grüne) den achten Kinder- und Jugendhilfemonitor für das Land vor.

Der Bericht beleuchtet alle drei Jahre unter anderem das Thema Kinderarmut, die Auswirkungen des demografischen Wandels oder die Folgen gesellschaftlicher Entwicklungen auf die Kinder- und Jugendhilfe. Er liefert auch reichlich Daten, beispielsweise zu Fällen von Kindeswohlgefährdung oder dazu, wie sich die Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe entwickelt haben und wie viele Kinder und Jugendliche unter 21 Jahren mit erzieherischen Hilfen betreut werden.