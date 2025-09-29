„Da mach, gäh“ Wie Influencer Marc Holzheimer Geschichte interessant macht 29.09.2025, 10:51 Uhr

i Marc Holzheimer ist Geschichts-Influencer. In Kurzvideos teilt der gebürtige Koblenzer historische Inhalte in den sozialen Netzwerken. Mittlerweile ist er auch über die Grenzen der Rhein-Mosel-Stadt hinaus bekannt. Den lokalen Touch behält er trotzdem bei. All seine Videos enden mit seiner typischen Handgeste und dem Abschiedsgruß in Koblenzer Mundart: "Da mach, gäh." Hannah Klein

Fakten über das Deutsche Eck in Koblenz oder die Porta Nigra in Trier: Wen das in den sozialen Netzwerken interessiert? Ziemlich viele. Marc Holzheimer überzeugt ein großes Publikum von Geschichte. Wie er das schafft.

Hemd, Sakko-Weste und Lederschuhe, auffällige Bewegungen und eine Schippe Humor: Mit einer schwungvollen Handgeste richtet Marc Holzheimer seinen Zeigefinger in Richtung Kamera. „Da mach, gäh“ – und das Video endet. In Koblenzer Mundart verabschiedet sich der 38-Jährige von seinen Zuschauern.







