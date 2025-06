Mainz (dpa/lrs) – Die Kosten variieren erheblich und die Informationen können auf 2 oder auch auf 34 Seiten stehen: Wer eine Wärmepumpe in sein Haus einbauen will, und ein Angebot eingeholt hat, ist damit oft zunächst überfordert. Erklärungen und Rat finden betroffene Hausbesitzer bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Ihren kostenlosen «Wärmepumpen-Angebots-Check» werde es bald auch bundesweit geben, kündigten die Rheinland-Pfälzer an.

Wie teuer ist eine Wärmepumpe?

Die Kosten in den von der Verbraucherzentrale ausgewerteten Angeboten variierten zwischen gut 20.000 und 63.000 Euro. Der Mittelwert liegt bei 36.300 Euro. Warum die Geräte und ihr Einbau so viel teurer sind als in skandinavischen Ländern, darüber könne nur spekuliert werden, sagt Energieberater Hans Weinreuter. Er verweist zugleich auf gute Förderbedingungen in Deutschland, etwa über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Wie viele Angebote hat die Verbraucherzentrale überprüft?

Fast 200 Angebote zu Luft-Wärmepumpen hat die Verbraucherzentrale nach eigenen Angaben überprüft.

Wie gut sind die Angebote?

Nur ein gutes Viertel der überprüften Angebote enthielt laut Verbraucherzentrale alle wichtigen Punkte. In etwa der Hälfte der Angebote fehle etwa ein Hinweis auf die Kosten für das Fundament der Außeneinheit. Ein Drittel der Angebote wies demnach keine Kosten für die Elektroinstallation aus.

In jedem fünften Angebot fehlte zudem der sogenannte hydraulische Abgleich, bei dem es um die Optimierung der Wärmeverteilung im Haus geht. Dieser sei jedoch eine wichtige Voraussetzung für die aktuell hohe Förderung. Auch die Frage, ob ein neuer Zählerkasten gebraucht wird, wurde oft ausgespart, wie Weinreuter berichtet.

Wie funktioniert der Wärmepumpen-Angebots-Check?

Nach der Überprüfung des vorgelegten Angebots lädt die Verbraucherzentrale zu einer Videoberatung ein, in der sie das Angebot erläutert.

Was fordert die Verbraucherzentrale?

Die Verbraucherzentrale fordert günstige Wärmepumpen und einen niedrigeren Strompreis für die Pumpen, sowie ein einheitliches Formular für die Angebote. Dafür hat die Verbraucherzentrale auch ein Deckblatt erarbeitet. Die Angebote selbst müssten verständlicher und vergleichbarer werden.