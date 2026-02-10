Mehrere Tausend Polizisten sichern die Straßenfastnacht in Rheinland-Pfalz. Höhepunkt sind die Umzüge an Rosenmontag. Die Kommunen sind auch im Einsatz.

Mainz (dpa/lrs) - Mehr als 5.000 Polizeikräfte sind nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums von Altweiberdonnerstag bis Fastnachtsdienstag im Einsatz. Beim Rosenmontagsumzug in Mainz würden etwa 1.120 Kräfte in zwei Phasen eingesetzt, berichtete eine Ministeriumssprecherin. Die Veranstalter rechnen laut Polizei mit 500.000 bis 600.000 Besuchern. In Koblenz, Trier sowie in Ludwigshafen sichern jeweils mehr als 150 Kräfte die Umzüge.

Erhöhte abstrakte Gefährdung

Den Sicherheitsbehörden lägen zwar keine Erkenntnisse oder Hinweise vor, die auf eine konkrete Gefährdung der Veranstaltungen während der diesjährigen Fastnachtskampagne hindeuteten. «Dennoch ergibt sich aus der aktuellen Sicherheitslage, insbesondere im Kontext des Nahostkonflikts, des Krieges in der Ukraine sowie der Entwicklungen im Iran, eine erhöhte abstrakte Gefährdung.»

Für jede größere Veranstaltung würden Sicherheitskonzepte von Veranstaltern und Kommunen in Zusammenarbeit mit der Polizei erarbeitet. Dabei geht es auch um enge Abstimmungen zu Zufahrten. Die Kommunen sind für die Überwachung des Glasverbots in Mainz und eventuelle Messerverbote zuständig.

Es wird verstärkt kontrolliert

«Wir wollen keine Spaßverderber sein, sondern ein verlässlicher Partner für sicheres Feiern», sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Trier. An Karneval werde oft mit Alkohol und anderen berauschenden Mitteln gefeiert: Wenn sich die Leute dann ans Steuer setzen, könne das ein erhebliches Sicherheitsrisiko sein. Daher werde es verstärkte Kontrollen geben, kündigte sie an. In Trier werde die Polizei an Weiberdonnerstag und an Rosenmontag verstärkt mit Einsatzkräften unterwegs sein.

Videotechnik ist auch im Einsatz

Videotechnik wird auch bei großen öffentlichen Veranstaltungen eingesetzt, beispielsweise in Frankenthal, Zweibrücken, Ramstein, Koblenz und Mainz. In der Landeshauptstadt sind Kameras auf dem Dom, dem Schillerplatz und dem Gutenbergplatz sowie auf dem Veranstaltungsgelände.

Zudem werden für die Dauer einiger Veranstaltungen in mehreren Städten individuelle Aufenthalts- und Betretungsverbote ausgesprochen, heißt es im Ministerium. In Trier wird es an Rosenmontag erstmals eine Drohnen-Flugverbotszone geben, teilte das Polizeipräsidium mit.

Bürgerinnen und Bürger werden fortlaufend über die Social-Media-Kanäle der Polizei Rheinland-Pfalz und die WhatsApp-Kanäle der Polizeipräsidien informiert.

Polizei gibt Narren und Närrinnen Tipps

Wer schön kostümiert in der Menge schunkele, sollte den Schutz der eigenen Wertsachen nicht vergessen, teilte die Polizei in Trier mit. Denn Taschendiebe könnten diese Gelegenheiten ausnutzen. Die Polizei rät auch: Narren und Närrinnen sollte ihre Heimfahrt im Vorfeld planen und organisieren. Denn verstärkte Polizeikontrollen werde es auf jeden Fall geben.

«Friedlich, fröhlich und rücksichtsvoll»

Auch die Polizei Koblenz begleitet die Straßenfastnacht mit einem umfassenden Einsatzkonzept, wie sie auf Anfrage mitteilte. Gemeinsam mit Stadt, Ordnungsbehörden, Rettungsdiensten, Feuerwehr, Veranstaltern und weiteren Partnern soll ein sicherer Ablauf gewährleistet werden. An erwarteten Besucherschwerpunkten wird die Polizei nach eigenen Angaben sichtbar präsent sein und bei Bedarf schnell eingreifen.

Die Polizei appelliert zudem an die Eigenverantwortung der Feiernden: Aggressives Verhalten, Gewalt, Belästigungen oder Sachbeschädigungen werden konsequent verfolgt. Demnach ruft sie dazu auf, «die närrischen Tage friedlich, fröhlich und rücksichtsvoll miteinander zu feiern».

Für kurzfristige Hilfe steht am Rosenmontag von 12.00 bis 20.00 Uhr die «Bunte Anlaufstelle» in der DRK-Begegnungsstätte, An der Liebfrauenkirche 20, bereit.

Rosenmontagsumzug in Koblenz

Der Rosenmontagsumzug in Koblenz setzt seit Jahren auf ein stetig weiterentwickeltes Sicherheitskonzept, wie Zugmarschall Olav Kullak, der den Umzug seit 12 Jahren leitet, erklärte. Dazu gehört, dass unter anderem die Strecke seitlich geschützt wird, sodass keine offenen Flanken entstehen, und sogenannte Wagenengel die Wagen rechts und links begleiten. Im Sinne des Schutzkonzepts werde nicht mehr über den Inhalt veröffentlicht, betonte Kullak.

Die Sicherheitsmaßnahmen sind dem Zugmarschall zufolge in den vergangenen Jahren moderat aufwendiger und kostspieliger geworden. Insgesamt kosten sie in diesem Jahr rund 60.000 Euro. Auch die Stadt beteiligt sich an den Maßnahmen. Bei dem Umzug sind etwa 5.000 Menschen unterwegs, die so nach Angaben des Zugmarschalls sicher begleitet werden.