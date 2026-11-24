Der Rheinland-Pfalz-Monitor erfasst die politischen Einstellungen der Menschen. Die Ergebnisse sind Thema beim ersten Treffen des Bündnis` «Demokratie gewinnt!» im Landtag.

Mainz (dpa/lrs) – Die Rheinland-Pfälzer sind mit dem Funktionieren der Demokratie weniger zufrieden als früher. Das ist eines der zentralen Ergebnisse des Rheinland-Pfalz-Monitors 2025/2026, dessen Abschlussbericht jetzt erschienen ist. Zugleich engagieren sich viele Menschen und Organisationen im Land für eine lebendige Demokratie – das Bündnis «Demokratie gewinnt!» bringt diese Akteure aus dem ganzen Land zusammen.

Beim ersten Treffen des Bündnisses unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) in Mainz ging es um die politische Kultur im Land. Ein Überblick:

Zentrale Ergebnisse von 2025

Die Gruppe der Menschen, die sehr rechte bis rechtsextreme Einstellungen vertritt, ist in den vergangenen zwei Jahren gewachsen und hat sich radikalisiert.

Wichtigste Themen sind für die Menschen Migration, Mobilität und Bildung. Als wichtigstes persönliches Thema wurde bezahlbarer Wohnraum genannt – vor allem in Großstädten.

Antisemitismus hat zugenommen.

Antidemokratische Haltungen sowie Verschwörungsglaube werden stärker, grundlegende Werte der Demokratie zunehmend infrage gestellt. Polarisierungstendenzen sind unverkennbar.

Die meisten Menschen in Rheinland-Pfalz finden es sehr wichtig, sich weiterhin mit den Verbrechen des Nationalsozialismus zu beschäftigen.

Die große Mehrheit der Menschen – mehr als 90 Prozent – steht für die Demokratie ein und unterstützt sie.

Was der Rheinland-Pfalz-Monitor ist

Der Monitor vermisst auf wissenschaftlicher Basis seit 2023 alle zwei Jahre die politischen Einstellungen in Rheinland-Pfalz. Die aktuellen Daten wurden vom 19. Mai bis 6. Juni 2025 erhoben. Befragt wurden Menschen ab 18 Jahren unter anderem zu ihrer Demokratiezufriedenheit, ihrer Identität und Problemwahrnehmung, ihrer politischen Einstellung, der Mediennutzung und zur Erinnerungskultur. Infratest dimap befragte für den Monitor 1.417 Menschen telefonisch oder online.

Das Trierer Institut für Demokratie- und Parteienforschung wertete die Daten aus. Die wichtigsten Ergebnisse waren bereits im Herbst 2025 vorgestellt worden. Auftraggeber ist der Landtag.

Im Sommer 2027 sollen die Daten für die nächste Studie erhoben werden. Mit ersten Ergebnissen wäre dann im Herbst 2027 zu rechnen. Dann soll es erstmals auch qualitative Interviews geben, um die Ursachen für bestimmte Einstellungen und Entwicklungen besser erforschen zu können. Der Landtag hat die Erhebungen bislang finanziell unterstützt.

Wie Studienleiter Uwe Jun die Ergebnisse bewertet

Politikwissenschaftler Uwe Jun betonte: «Die Demokratie genießt in Rheinland-Pfalz weiterhin eine breite grundsätzliche Zustimmung. Doch hinter diesem Bekenntnis verbergen sich erhebliche Unterschiede in der Festigkeit demokratischer Überzeugungen.» Politische Unzufriedenheit und die Offenheit gegenüber antidemokratischen Einstellungen seien abhängig von den Lebensverhältnissen.

«Insbesondere geringes Einkommen und niedrige formale Bildung gehen häufiger mit Zukunftssorgen, Misstrauen gegenüber den etablierten Institutionen und demokratischer Distanz einher», sagte der Professor aus Trier.

Was Landtagspräsident Lammer folgert

Politik und Staat müssten besser darin werden, für die Belange der Menschen zu funktionieren und Entscheidungen transparent und verständlich zu erklären, sagte Landtagspräsident Matthias Lammert (CDU). Der Landtag wolle die Angebote der politischen und demokratischen Bildung weiter ausbauen. So sollten Kooperationen mit Partnern aus der Zivilgesellschaft, der Bildung, der Wirtschaft, der Erinnerungs- und Gedenkarbeit und den Kommunen gestärkt werden. Wichtig seien auch Angebote der Begegnung und des Dialogs vor Ort.