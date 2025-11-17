Wie entwickeln sich die Pflege- und Gesundheitsfachberufe?

Mainz (dpa/lrs) – Ein neue Qualifizierungs- und Digitalisierungsstrategie für die Gesundheitsfachberufe in Rheinland-Pfalz will Sozialministerin Dörte Schall (SPD) am Montag präsentieren. Bei dem Fachkräftegipfel für die Pflege- und Gesundheitsfachberufe in Mainz (14.00 Uhr) soll auch über einen Ausbildungsbonus und die Entwicklung der Beschäftigung in der Branche berichtet werden. Zu dem Treffen werden Vertreterinnen und Vertreter aus Schulen, Praxiseinrichtungen, Kammern und Verbänden erwartet.

