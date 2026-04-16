Der Flughafen in Luxemburg ist im Aufwind. 2050 werden mehr als zehn Millionen Passagiere erwartet. Jetzt gibt es einen Plan zum Ausbau.

Luxemburg (dpa) – Immer mehr Passagiere nutzen den Flughafen in Luxemburg. Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass sich die Zahl der Flugreisenden von 2025 bis 2050 auf 10,6 Millionen verdoppeln werde, wie das Mobilitätsministerium mitteilte. Im vergangenen Jahr war mit 5,3 Millionen Passagieren am Airport ein neuer Rekord aufgestellt worden.

Auch bei der Fracht geht es nach oben: Hier liege das erwartete Plus bei 50 Prozent auf 1,25 Millionen Tonnen Fracht. Insgesamt würden dann 107.000 kommerzielle Flugbewegungen (plus 42 Prozent) erwartet.

Laut Flughafenbetreibergesellschaft Lux-Airport soll insgesamt rund eine Milliarde Euro bis 2032 investiert werden, um den Flughafen zu modernisieren und auszubauen. 200 Millionen Euro kommen vom Staat.

Jetzt hat das Mobilitätsministerium einen Masterplan bis zum Jahr 2050 vorlegt: Er sieht unter anderem die Erweiterung und Modernisierung der Terminals A und B sowie erweiterte Vorfeldflächen und neu gestaltete Rollwege vor. Geplant ist auch der Bau eines neuen hybriden Flugsicherungsturms. Angelaufen ist bereits der Bau eines neuen Treibstofflagers mit mehr Kapazität.

Airport sichert 90.000 Arbeitsplätze in der Großregion

Der Flughafen Luxemburg sei «ein Katalysator für Wachstum, Vernetzung und Wohlstand für das Land», sagte Mobilitätsministerin Yuriko Backes. Mit einem geschätzten wirtschaftlichen Beitrag von 9,2 Milliarden Euro, was fast 13 Prozent des luxemburgischen Bruttoinlandsprodukts entspricht, sichere der Flughafen rund 90.000 Arbeitsplätze in der gesamten Großregion, davon 55.000 in Luxemburg, hieß es.

Von Luxemburg können über 120 Ziele in 33 Ländern mit Linienflügen angeflogen werden. Hinzu kommen Charterflüge. Der Airport wird von vielen Passagiere auch aus den Nachbarländern Deutschland und Frankreich genutzt.