Wie das Saarland bei der Bundestagswahl 2021 abgestimmt hat

Saarbrücken (dpa/lrs) – So haben die Wählerinnen und Wähler im Saarland bei der Bundestagswahl 2021 abgestimmt (Ergebnis der Zweitstimmen, in Klammern die Veränderung zur Bundestagswahl 2017 in Prozentpunkten):

SPD: 37,3 Prozent (plus 10,1)

CDU: 23,6 Prozent (minus 8,8)

FDP: 11,5 Prozent (plus 3,9)

AfD: 10,0 Prozent (stabil)

Linke: 7,2 Prozent (minus 5,7)

Bei der Bundestagswahl 2021 im Saarland ist die SPD erstmals seit 16 Jahren wieder stärkste Kraft geworden. Bei den vorherigen drei Bundestagswahlen (2009, 2013 und 2017) hatte die CDU die meisten Zweitstimmen bekommen. Die Sozialdemokraten hatten zuletzt 2005 die meisten Stimmen erzielt.

Die Wahlbeteiligung lag 2021 bei 77,3 Prozent. Der Anteil der Briefwähler betrug 40,4 Prozent. Zudem gewann die SPD die Direktmandate in allen vier saarländischen Wahlkreisen.