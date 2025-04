Mit einem Maßnahmenpaket will die Mainzer Ampelregierung Unternehmen unterstützen. Es geht um die Wettbewerbsfähigkeit und den Mangel an qualifiziertem Personal.

Mainz (dpa/lrs) – Der Bedarf an Fachkräften steigt in nahezu allen Branchen. Wie die Ampelkoalition der rheinland-pfälzischen Wirtschaft bei der Sicherung und Gewinnung von qualifiziertem Personal unter die Arme greifen will, wird Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) heute (12.30 Uhr) in Mainz präsentieren.

Zusammen mit der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit wird der Regierungschef die aktuelle Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt darstellen und die zentralen Maßnahmen der Landesregierung präsentieren. An dem Treffen werden auch Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) teilnehmen.