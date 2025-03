Wettermix aus Sonne und Regen in den kommenden Tagen

Viele Wolken, Regen und gelegentlich Sonnenschein: Das Wetter in den kommenden Tagen wird unbeständig. Die Temperaturen bleiben aber mild.

Offenbach (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich bis zum Wochenende auf wechselhaftes Wetter einstellen. Heute bestimmen vor allem Wolken und Regen das Bild. Erst zum Abend erwartet der Deutsche Wetterdienst trockene Phasen. Dabei liegen die Maximaltemperaturen bei neun bis 13 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es meist trocken bei Tiefstwerten von vier bis null Grad. In Tallagen des Berglands bildet sich leichter Frost bei bis zu minus zwei Grad.

Am Donnerstag wird es laut Vorhersage wieder frühlingshafter. Der Wetterdienst sagte heiteres, sonniges Wetter und keinen Regen voraus. Die Temperaturen steigen auf maximal 14 bis 18 Grad. In der Nacht zum Freitag bleibt es trocken und klar, bei Tiefstwerten von fünf bis ein Grad. In Tallagen ist mit Frost bei bis zu minus drei Grad zu rechnen.

Durchmischtes Wetter auch am Wochenende

Kurz vor dem Wochenende wird es laut den Meteorologen zunächst heiter, ab Freitagnachmittag ziehen allerdings Wolken und Regen auf. Mit zwölf bis 18 Grad bleibt es mild. In der Nacht zum Samstag regnet es vereinzelt. Es kühlt auf fünf bis drei Grad ab, in höheren Lagen bis ein Grad.

Der Samstag wird dann wieder weniger frühlingshaft. Regen und Wolken bei zehn bis 13 Grad laden nur bedingt zum Spaziergang ein.