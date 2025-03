Wetterdienst: Sonnig und trocken am Rosenmontag

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Närrinnen und Narren können sich in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf einen sonnigen und trockenen Rosenmontag freuen. Nach Nebel in der Nacht und am Morgen soll es laut Deutschem Wetterdienst am Montag verbreitet sonnig oder heiter und niederschlagsfrei werden.

Die Temperaturen liegen demnach zwischen acht und zwölf Grad. Bereits am Sonntag sollen die Wolken laut Vorhersage im Tagesverlauf auflockern. Bei Temperaturen zwischen sieben und zehn Grad soll es trocken bleiben. Auch für Umzüge am Dienstag hat der Wetterdienst noch gute Aussichten: Es bleibe meist sonnig oder heiter und trocken.