Wetterdienst ruft wegen Glatteis Warnstufe aus

Offenbach/Saarbrücken (dpa/lrs) – Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für das Saarland eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben. «Es besteht hohe Glättegefahr», teilte der DWD mit. Die Warnung ist Stufe drei von vier. Es bestehe «Gefahr für Leib und Leben durch plötzlich überfrierende Nässe oder plötzlich gefrierenden Regen».

Die Warnung gilt für das gesamte Bundesland, und zwar von Mitternacht an bis voraussichtlich Montag 10.00 Uhr.

Der DWD rät, den Aufenthalt im Freien und Fahrten zu vermeiden und das Verhalten im Straßenverkehr anzupassen. Es seien Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen bis hin zu Sperrungen und Schließungen zu erwarten. Autofahrer sollten möglichst volltanken und Decken und warme Getränke mitführen.