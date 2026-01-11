Wetterdienst ruft wegen Glatteis Warnstufe aus

Es besteht «Gefahr für Leib und Leben durch plötzlich überfrierende Nässe oder plötzlich gefrierenden Regen».

Offenbach/Mainz (dpa/lrs) – Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Unwetterwarnung für Rheinland-Pfalz herausgegeben. «Es besteht hohe Glättegefahr», teilte der DWD mit. Die Warnung ist Stufe drei von vier. Es bestehe «Gefahr für Leib und Leben durch plötzlich überfrierende Nässe oder plötzlich gefrierenden Regen».

Die Warnung gilt im gesamten Bundesland, und zwar von Mitternacht an bis zunächst Montag 13.00 Uhr.

Der DWD rät, den Aufenthalt im Freien und Fahrten zu vermeiden und das Verhalten im Straßenverkehr anzupassen. Es seien Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen bis hin zu Sperrungen und Schließungen zu erwarten. Autofahrer sollten möglichst volltanken und Decken und warme Getränke mitführen.