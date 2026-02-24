Frühlingsgefühle im Südwesten: Bis zu 19 Grad locken nach draußen, doch auch Nebel und Wolken sind möglich. Was der Wetterdienst für die nächsten Tage vorhersagt.

Offenbach (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland können sich in den kommenden Tagen auf frühlingshafte Temperaturen von bis zu 19 Grad einstellen. Am Dienstag rechnet der Deutsche Wetterdienst zunächst mit Höchstwerten zwischen 13 und 16 Grad. Dabei soll es stark bewölkt sein, zeitweise kann es etwas regnen. In der Nacht zum Mittwoch könnte sich die Bewölkung auflösen, dafür bildet sich Nebel.

Nach der Nebelauflösung sei am Mittwoch mit heiterem bis sonnigem Wetter zu rechnen. Dabei werden Höchsttemperaturen zwischen 14 und 18 Grad erreicht. Der Donnerstag soll dann erneut heiter starten, bevor im Tagesverlauf von Westen kommend dichte Wolken aufziehen. Regen sei dabei jedoch überwiegend nicht zu erwarten, hieß es. Nur im Westen könne es am Abend etwas regnen. Die Höchstwerte liegen bei 16 bis 19 Grad.