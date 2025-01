Offenbach (dpa/lrs) – Wechselhaft und windig ist das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saaraland. Im Bergland kann es zeitweise starke Böen geben, in exponierten Lagen sind auch stürmische Böen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst berichtet. Ab dem Mittag kommt aus Nordwesten gebietsweise etwas Regen auf. Die Höchstwerte liegen zwischen sechs und zehn Grad, in den Hochlagen um die fünf Grad.

© dpa-infocom, dpa:250124-930-353847/1