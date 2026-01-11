Wetter verursacht Unfälle in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Schnee und Glätte sorgen auf den Straßen für gefährliche Situationen: Mehrere Menschen werden leicht verletzt, zum Teil entstehen hohe Sachschäden.

Zweibrücken/Goddert (dpa/lrs) - Auf den glatten und schneebedeckten Straßen in Rheinland-Pfalz und im Saarland kam es am Wochenende zu mehreren Unfällen. Wie die Polizei mitteilte, verlor am Samstagmorgen ein Autofahrer auf der Autobahn 8 im Landkreis Südwestpfalz die Kontrolle über sein Auto auf der schneebedeckten Fahrbahn. Das Auto kollidierte mit der Leitplanke und wurde dabei stark beschädigt, bis es schließlich auf der linken Fahrspur zum Stillstand kam. Dabei entstand ein Schaden von etwa 50.000 Euro am Auto und etwa 10.000 Euro an den Leitplanken. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand.

Bei einem weiteren Unfall gestern Abend wurden zwei Menschen leicht verletzt. Ihr Auto überschlug sich auf einer Landstraße im Westerwaldkreis aufgrund der vorherrschenden Witterungsverhältnisse. Das Auto musste wegen eines Totalschadens abgeschleppt werden.

Auch am Nachmittag kam es zu einem Unfall auf der B10 bei Pirmasens als ein Sattelzug auf der schneeglatten Fahrbahn bei einem Überholvorgang die Kontrolle verlor und gegen die Mittelleitplanke stieß. Der 28-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden am Sattelzug wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Auf einem Parkplatz in Weiskirchen (Kreis Merzig-Wadern) rutschte eine 39-jährige Fußgängerin am Sonntagmorgen auf der eisglatten Fahrbahn aus. Sie wurde mit einem verletzten Sprunggelenk ins Krankenhaus gebracht.

Bei weiteren kleineren Unfällen mit geringem Sachschaden wurde niemand verletzt.