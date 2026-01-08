Wetter sorgt für Unfälle mit fünf Verletzten

Fahrer verlieren bei Gornhausen die Kontrolle, bei Kommen endet ein Bremsmanöver im Lkw – doch niemand muss ins Krankenhaus. Die Polizei spricht von 35.000 Euro Sachschaden.

Gornhausen/Kommen (dpa/lrs) – Bei drei witterungsbedingten Unfällen im Kreis Bernkastel-Wittlich sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Grund für die Unfälle waren starker Schneefall und Glätte, wie die Polizei mitteilte.

Auf einer Kreisstraße bei Gornhausen kamen demnach zwei Autos unabhängig voneinander wegen des starken Schneefalls an derselben Stelle von der Fahrbahn ab. Die Autos der 22 und 38 Jahre alten Fahrer stießen den Angaben zufolge zusammen und konnten danach nicht mehr weiterfahren.

Außerdem wollte ein 29-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug in einer Haltebucht auf einer Bundesstraße bei Kommen anhalten. Er rutschte dabei in einen geparkten Lkw. Dabei verletzten sich der Fahrer und seine 21 und 22 Jahre alten Begleiter. Auch dieses Auto musste laut Polizei nach dem Unfall stehen bleiben.

Ins Krankenhaus musste laut Polizei keiner der fünf Männer. Die Beamten schätzten den Sachschaden bei den Unfällen auf etwa 35.000 Euro.