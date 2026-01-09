Wetter sorgt für Tempo-Drosselung bei Regionalbahnen

Regionalbahnen fahren in Teilen der Pfalz und Rheinhessens langsamer. Fahrgäste müssen mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen.

Kaiserslautern/Neustadt (dpa/lrs) – Wegen der aktuellen Wetterlage dürfen in Teilen der Pfalz und Rheinhessens Regionalbahnen nur mit verminderten Geschwindigkeiten unterwegs sein. Deshalb könne es zu Verspätungen oder kurzfristigen Zugausfällen kommen, teilte die Deutsche Bahn mit. Fahrgäste sollten auf jeden Fall eine längere Reisezeit einplanen. Mit Beeinträchtigungen sei bis zum Betriebsschluss am Freitag zu rechnen.

Betroffen sind den Angaben zufolge unter anderem die Verbindungen Neustadt-Landau-Wissembourg, Landau-Pirmasens, Pirmasens-Kaiserslautern, Kaiserslautern-Bingen, Kaiserslautern-Kusel und Kaiserslautern-Mainz. Mit vermindertem Tempo sind die Bahnen laut DB außerdem unter anderem auf den Linien Worms-Alzey, Frankenthal-Eiswoog, Wörth-Lauterbourg, Winden-Bergzabern und Weinheim-Fürth (Hessen) unterwegs.

Die Bahn rief alle Reisenden dazu auf, sich vor Fahrtantritt mit Hilfe der App DB Navigator oder unter www.bahn.de zu informieren.