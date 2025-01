Wetter-Mix zum Wochenstart

Offenbach (dpa/lrs) – Mild, aber ansonsten eher ungemütlich startet die neue Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet Temperaturen von 9 bis 14 Grad. Dazu allerdings auch einige Wolken und zeitweise Regen. Ab dem Mittag drohen zudem Sturmböen.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es wechselhaft mit Wolken und Regen, in höheren Lagen auch mit Schnee. Vereinzelt herrscht Glätte bei 6 bis 3 Grad, im höheren Bergland um 0 Grad.

Abkühlung im Wochenverlauf

Der Dienstag zeigt sich ähnlich: viele Wolken und zeitweise Regenschauer, in Hochlagen teils mit Schnee. Die Höchstwerte liegen nur noch zwischen 4 und 7 Grad, im höheren Bergland 1 bis 3 Grad. In der Nacht zum Mittwoch erwartet der DWD gebietsweise Regen- oder Schneeregenschauer, im Bergland auch Schnee bei plus 2 bis minus 2 Grad. Örtlich herrscht Glättegefahr.

Am Mittwoch wird es nochmals etwas kälter mit Höchstwerten von 1 bis 5 Grad. Im Tagesverlauf regnet es dann verbreiteter.