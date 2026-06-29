Kräftige Gewitter bestimmen zunächst den Start in die neue Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Im Laufe des Tages beruhigt sich das Wetter allerdings.

Mainz (dpa/lrs) – Nach einem wechselhaften Beginn mit Schauern und teils kräftigen Gewittern entspannt sich die Wetterlage in Rheinland-Pfalz und im Saarland im Laufe des Tages. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilte mit, dass zunächst Gewitter mit Starkregen möglich seien. Von Nordwesten her lassen die Niederschläge aber im Tagesverlauf nach. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 26 und 29 Grad, in den Hochlagen bei maximal 24 Grad.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es meist trocken. Bei Tiefstwerten zwischen 18 und 16 Grad, in Hochlagen um die 14 Grad, kann sich örtlich Nebel bilden. Autofahrer sollten vorsichtig sein. Der Dienstag beginnt heiter bis wolkig und weitgehend regenfrei. Am Nachmittag und Abend sind laut DWD jedoch erneut einzelne Gewitter möglich. Die Temperaturen steigen auf 28 bis 32 Grad.

Auch in der Nacht zum Mittwoch sind Schauer oder Gewitter nicht ausgeschlossen. Am Mittwoch bleibt es wechselhaft mit einzelnen Schauern, vereinzelt sind Gewitter möglich.