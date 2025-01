Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland eher herbstlich

Offenbach (dpa/lrs) – Regen, Wolken und teils auch starker Wind erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Es sei stark bewölkt bis bedeckt und im Osten ziehe der Regen gebietsweise ab, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Ab dem späten Vormittag sei es überwiegend niederschlagsfrei. Die Temperaturen klettern auf maximal sieben Grad. Im Bergland könne es stark böigen Wind und in der Nacht zum Freitag auch Schnee oder Schneeregen geben.

Auch an den kommenden Tagen ins Wochenende gebe es immer wieder Wolken, allerdings steigen die Temperaturen, am Freitag auf bis zu zehn Grad. Im Bergland sind teils stürmische Böen möglich. Auch der Samstag sei bedeckt oder stark bewölkt und im Nordwesten könne es wieder Regen geben. Die Temperaturen steigen auf sieben bis 13 Grad. Der Sonntag beginne zunächst stark bewölkt. Im Südosten gebe es letzten Regen. Der ziehe ab und dann gebe es örtlich auch Auflockerungen. Die Temperaturen klettern auf maximal neun Grad.