«Wer tötete Diana Bodi?» – Ermittler hoffen auf Durchbruch

Ein Unbekannter schiebt nachts einen Einkaufswagen durch Kaiserslautern. Vermutlich transportierte er die Leiche der Ungarin. Die Ermittler hoffen fünf Jahre später, den Fall noch lösen zu können.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Auch nach fünf Jahren ist der Mord an einer Frau in Kaiserslautern weiter ungeklärt. Vor dem fünften Jahrestag des Leichenfundes am Sonntag (14.12.) hoffen die Ermittler nun auf neue Hinweise, um den oder die Täter zu finden. «Wer tötete Diana Bodi?», überschrieb das Polizeipräsidium Kaiserslautern eine Mitteilung. Die 48 Jahre alte Ungarin war am 14. Dezember 2020 von Passanten tot in einer Seitenstraße nahe dem Hauptbahnhof entdeckt worden, sie war zu einem Bündel verpackt gewesen. Die Identität der Altenpflegerin konnte erst nach umfangreichen Ermittlungen geklärt werden.

Sie war demnach drei Tage zuvor mit dem Zug aus Stuttgart in Richtung Trier-Saarburg unterwegs gewesen, wo sie eine neue Stelle annehmen wollte. Sie war seit Ende November 2020 in Deutschland gewesen, um zunächst in der Nähe von Stuttgart zu arbeiten. Weil ihr Regionalzug eine größere Verspätung hatte, hielten die Ermittler es für denkbar, dass die Frau versehentlich in Kaiserslautern ausgestiegen war.

Aufnahmen einer Überwachungskamera eines nahegelegenen Parkhauses zeigten am 12. Dezember 2020 einen Mann, der am späten Abend mehrfach dort vorbeilief und schließlich einen Einkaufswagen mit einem Bündel auf der unteren Ablage vorbeizog. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um die Leiche von Diana Bodi gehandelt haben könnte. Der Mann konnte bislang nicht identifiziert werden. Eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro wurde für Hinweise ausgesetzt, die die Ermittlungen entscheidend weiterbringen.

