Die neue Vize-Ministerpräsidentin hat viel Erfahrung, im Parlament und in der Regierung. Wie die Sozialdemokratin tickt.

Mainz (dpa/lrs) – Sabine Bätzing-Lichtenthäler war Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Gesundheitsministerin in Rheinland-Pfalz und die erste Frau an der Spitze der Landes-SPD. Jetzt wechselt die 51-Jährige vom Fraktions- und Parteivorsitz wieder in die Landesregierung. Neu für die Westerwälderin ist das Amt der stellvertretenden Ministerpräsidentin. Neu ist für sie auch, an der Seite eines CDU-Regierungschefs zu stehen als Vertreterin des kleineren Koalitionspartners.

Gordon Schnieder und Bätzing-Lichtenthäler kennen sich als Fraktionsführer ihrer Parteien in der letzten Wahlperiode – allerdings eher in umgekehrten Rollen. Sie stand der größten Regierungsfraktion vor, und er war der Oppositionsführer. Auch in den Koalitionsverhandlungen saßen beide an einem Tisch. Verhandlungsführer für die SPD war allerdings Alexander Schweitzer, der in dieser Rolle auch Vier-Augen-Gespräche mit Schnieder übernahm.

Alexander Schweitzer kennt sie aus Juso-Zeiten

Schweitzer, der mit der SPD die Wahl verloren hat, und Bätzing-Lichtenthäler kennen sich schon seit Juso-Tagen. Nach dem Rückzug von Roger Lewentz und Malu Dreyer galten die beiden als die Gesichter des Generationenwechsels in der SPD. Jetzt stehen sie auch – für die meisten unerwartet – für die erste große Koalition in Rheinland-Pfalz unter CDU-Führung.

Ihr künftiges Ministerium ist der Westerwälderin in großen Teilen bekannt, wurde aber auch etwas neu zugeschnitten. Aus Arbeit, Soziales, Gesundheit und Demografie – das sie von 2014 bis 2021 leitete – ist das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen, Familie und Jugend geworden. Pflege inklusive.

Sportlich und temperamentvoll – Engagement für Weißen Ring

Bätzing-Lichtenthäler bringt auch Parlamentserfahrung aus dem Bundestag mit. Mit 27 Jahren zog die temperamentvolle Frau aus Altenkirchen in das Parlament in Berlin ein, für zwölf Jahre.

Die Mutter zweier Kinder ist Cousine des Limburger Bischofs, Georg Bätzing, und hat eine große Familie. Sie ist sportlich und lebenslustig und hat mit ihrem Mann schon einige 4.000er-Berge bestiegen.

Seit 2022 ist sie auch Landesvorsitzende der Organisation für Kriminalitätsopfer, Weißer Ring. Das Thema liegt ihr am Herzen, und sie gab den Posten auch als Partei- und Fraktionschefin nicht auf.