Deutschland ist weiter im Lotto-Fieber. So viel Geld lag noch nie im Jackpot. Warum bei dieser Rekordsumme das Glück nun gleich doppelt zuschlagen könnte.

Saarbrücken (dpa) - Der Lotto-Wahnsinn geht weiter: Erneut sind bei der nächsten Ziehung 50 Millionen Euro im Jackpot. Unzählige Tipper werden am Samstag wieder ihr Glück versuchen: «Wir wären froh, wenn wir den Jackpot jetzt mal ausschütten können, weil wir freuen uns ja für jeden, der gewinnt», sagte der Leiter der Ziehungskoordination von Saartoto, Jan Riedesel.

So was habe es in der deutschen Lottogeschichte noch nie gegeben: «Auf diese 50 Millionen Euro sind wir noch nie gekommen und jetzt haben wir seit 18 Ziehungen 50 Millionen. Und die möchte keiner, sag ich mal so», sagte Riedesel lachend. Der Grund: Keiner hat in den letzten Wochen die richtigen sechs Zahlen plus Superzahl gehabt. Den bisher höchsten Jackpot habe es Anfang 2024 mit 48,3 Millionen Euro gegeben.

Jetzt spielen oder nicht ist die Frage

«Eigentlich müsste man jetzt spielen», meinte Riedesel. Aber: «Die Wahrscheinlichkeit, einen hohen Jackpot für sich alleine zu gewinnen, verringert sich sogar, wenn mehr Menschen an einer Verlosung teilnehmen», sagte Steffen Otterbach vor kurzem. Er leitet die Forschungsstelle Glücksspiel der Uni Hohenheim in Baden-Württemberg.

Bei dieser Ziehung gibt es eine weitere Besonderheit: Zu den 50 Millionen Euro im Jackpot - die gesetzlich als Obergrenze festgelegt sind - kommen weitere 51 Millionen Euro «quasi im Überlauf» dazu. «Der Lotto-Jackpot steht jetzt insgesamt bei 101 Millionen Euro», sagte Riedesel den Sendern Radio Regenbogen und RPR1.

Das heißt konkret: Wenn der Jackpot bei der nächsten Ziehung am morgigen Samstag geknackt würde, lägen am Mittwoch darauf gleich noch einmal 50 Millionen im Pott. Die jetzige hohe Summe sei einmalig in der deutschen Lottogeschichte - seit über 70 Jahren also. «Das gab's noch nie, dass so viel im Lotto-Jackpot ist», sagte Riedesel der dpa.