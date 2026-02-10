Putin, Trump und Friedrich Merz waren 2025 auf Motivwagen im Mainzer Rosenmontagszug zu sehen. Ob sie dieses Jahr wieder als übergroße Figuren durch die Innenstadt fahren, wird jetzt bekanntgegeben.

Mainz (dpa/lrs) – Vorgeschmack auf den närrischen Spott beim Rosenmontagszug am Rhein: Der Mainzer Carneval-Verein (MCV) präsentiert an diesem Dienstag (10.11 Uhr) erstmals Themen, Entwürfe und Figuren für die elf Motivwagen der Kampagne 2026. Wer bekommt sein Fett weg und rollt am kommenden Montag (16. Februar) als überlebensgroße Figur durch die Landeshauptstadt? Das stellt der MCV in seiner Wagenhalle vor.

Welt- und Bundespolitik wird traditionell aufgespießt

Welt- und Bundespolitik sind traditionell Themen beim Mainzer Rosenmontagszug. Es kann aber auch um Landes- oder Stadtpolitik gehen. Erstmals wurden in diesem Jahr fünf Motivwagen von der Mainzer Fastnacht eG finanziert. Die Kosten der sechs anderen Motivwagen übernimmt der MCV.

Das Motto der Kampagne 2026 bezieht sich auf ein Jubiläum: «Die Hofsänger im Gold'nen Mainz seit 100 Jahr'n die Nummer 1» lautet es. Der 1926 gegründete Männerchor hat sich überregional mit der TV-Fastnacht «Mainz bleibt Mainz» einen Namen gemacht. Zu den bekanntesten Liedern gehören «Olé olé Fiesta», «So ein Tag, so wunderschön wie heute» und «Sassa».

2025 waren es nur zehn Motivwagen. Sie nahmen unter anderem die zerbrochene Ampel-Koalition in Berlin, US-Präsident Donald Trump, Kremlchef Wladimir Putin und den in Mainz bestens bekannten Fußballtrainer Jürgen Klopp mit bissigem Humor auf die Schippe.