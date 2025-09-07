Wer führt das BSW in die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz?

Andreas Hartenfels will für das BSW als Spitzenkandidat in Rheinland-Pfalz antreten. Wer noch Chancen auf die vorderen Listenplätze hat, entscheidet sich beim Parteitag.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will bei einem Parteitag in Kaiserslautern (ab 10 Uhr) darüber abstimmen, wer die Partei in den rheinland-pfälzischen Landtagswahlkampf führt. Auf Platz eins der Landesliste will der Landtagsabgeordnete Andreas Hartenfels antreten.

Der 59-Jährige war früher Mitglied bei den Grünen und sitzt nach seinem Austritt als fraktionsloser Abgeordneter im Parlament in Mainz. Anfang 2024 trat Hartenfels dann in die damals noch neue Partei von Sahra Wagenknecht (BSW) ein. Er war damit der erste BSW-Abgeordnete in einem Flächenbundesland.

Für die Listenplätze zwei und drei werden voraussichtlich Ariane Bügel-Darmoul und Vize-Landeschef Stephan Falk kandidieren. Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist am 22. März nächsten Jahres.