Kaiserslautern (dpa/lrs) – Im Landkreis Kaiserslautern produzieren die Menschen in Rheinland-Pfalz pro Kopf am meisten Hausmüll. Wie aus Daten der statistischen Ämter des Bundes und der Länder hervorgeht, wurden dort im Jahr 2023 rund 66.000 Tonnen Haushaltsabfälle entsorgt. Das entspricht rund 620 Kilogramm pro Kopf. Dahinter folgt der Landkreis Kusel mit rund 601 Kilogramm pro Kopf. Die geringste Menge an Hausmüll produzierten 2023 die Mainzerinnen und Mainzer. Dort wurden nur rund 375 Kilogramm pro Kopf entsorgt.