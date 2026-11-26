Die schwarz-rote Landesregierung hat angekündigt, das Rauchverbot auszuweiten. Noch liegt der Gesetzentwurf nicht vor, im Landtag ist er trotzdem schon Thema - samt eines Blickes in die Geschichte.

Mainz (dpa/lrs) – In einer Debatte über die geplante Verschärfung des Rauchverbots hat Gesundheitsminister Clemens Hoch im Landtag an die einstige Werbeikone «Marlboro Man» erinnert. Der habe in der Werbung für die gleichnamige Zigarettenmarke einst die große Freiheit versprochen – letztlich seien aber vier von fünf «Marlboro Men» an Lungenerkrankungen gestorben. Nur einer sei 90 Jahre alt geworden, erzählte Hoch im Plenum in Mainz. «Er war Nichtraucher.»

Um den Gesundheitsschutz vor allem von Kindern und Jugendlichen zu verbessern, plant das schwarz-rote Kabinett, dass Rauchen künftig auch auf Spielplätzen sowie in Außenbereichen von Freizeit- und Vergnügungsparks und Zoos verboten wird. Außerdem soll das Verbot auf Bildungseinrichtungen, Einrichtungen des Gesundheitswesens, Kultur- und Freizeiteinrichtungen und Einkaufszentren ausgeweitet werden. Neben der klassischen Zigarette oder Pfeife soll es künftig auch Verbote für das Vapen und Dampfen geben.

Minister: E-Zigaretten längst kein harmloser Trend mehr

«Schutz vor Rauch ist medizinisch notwendige Prävention», betonte Minister Hoch. Die noch in der Entwicklung befindlichen Lungen von Kindern und Jugendlichen seien besonders gefährdet. E-Zigaretten seien längst kein harmloser Trend mehr. «Sie sind zu einer ernsthaften Herausforderung für den Kinder- und Jugendschutz geworden.» Was nach Lifestyle aussehe, sei oft der Einstieg in eine Abhängigkeit.

Der Gesetzentwurf werde das Rauchen nicht verbieten, es sei eine freiwillige Entscheidung jedes einzelnen, ob er oder sie sich dem Gesundheitsrisiko aussetzen wolle, sagte der SPD-Politiker weiter. Es gehe aber darum, die Menschen zu schützen, die unfreiwillig diesem Risiko ausgesetzt seien.