Ihre Bühne ist die Dunkelheit: Im Süden von Rheinland-Pfalz sind bei einer Aktion Tausende Glühwürmchen gesichtet worden. Doch schwindende Lebensräume setzen den kleinen Signalgebern zu.

Lambrecht (dpa/lrs) – Wenn es dunkel wird, beginnt das große Glühen: Bei einer Erfassung von Leuchtkäfern im Unesco-Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen sind einer statistischen Auswertung zufolge mindestens 2.433 Tierchen gesichtet worden. Das teilte die Geschäftsstelle in Lambrecht mit. Die kleinen Signalgeber wurden von Freiwilligen an zahlreichen Orten der Region beobachtet und in ein Formular eingetragen.

Wie viele Leuchtkäfer tatsächlich in dem erfassten Gebiet leben, lässt sich den Organisatoren zufolge aus den Meldungen nicht genau bestimmen. Dafür wären systematische Untersuchungen unter vergleichbaren Bedingungen erforderlich. Die Auswertung zeige vor allem, wo und wann die Tiere beobachtet wurden – und wie stark einzelne Fundstellen zur errechneten Größenordnung beitragen.

Das Leuchten hat seine Stunde

Für die Ermittlung wurde den Organisatoren zufolge jeweils nur eine Sichtung pro Ort berücksichtigt. Bei kleinen Gruppen wurden pauschal fünf, bei größeren Gruppen elf Glühwürmchen gezählt. Die 2.433 Tiere seien keine exakte Zählung, sondern eine aus den Beobachtungen abgeleitete Größenordnung, hieß es. Insgesamt flossen demnach 288 Meldungen ein: 138 größere Gruppen, 105 kleinere Gruppen und 45 einzelne Leuchtkäfer.

Die meisten Meldungen gingen demnach zwischen 22.00 und 23.00 Uhr ein. Allein in dieser Stunde wurden 206 Beobachtungen registriert, zwischen 23.00 und 24.00 Uhr weitere 64. Dagegen gab es nur vereinzelte Meldungen am späten Nachmittag oder in den frühen Nachtstunden.

Glühwürmchen sind keine Würmer

Auch bei den Tagen gibt es einen klaren Schwerpunkt: Am 20. Juni wurden mit 43 Meldungen die meisten Beobachtungen verzeichnet. Weitere starke Tage waren der 18. Juni mit 33 sowie der 19. Juni mit 29 Meldungen.

Glühwürmchen sind übrigens keine Würmer, sondern Käfer. Ihr Leuchten dient vor allem der Partnersuche: Die Weibchen senden Lichtsignale, die Männchen antworten im Flug. Künstliches Licht, versiegelte Flächen und fehlende Lebensräume setzen ihnen jedoch zunehmend zu.