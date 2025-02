Weniger tödliche Verkehrsunfälle in Rheinland-Pfalz

Mainz (dpa/lrs) – Auf den Straßen in Rheinland-Pfalz hat es 2024 weniger Unfälle mit Todesopfern gegeben als im Jahr davor. 130 Menschen verloren im vergangenen Jahr bei Verkehrsunfällen im Land ihr Leben, wie Innenminister Michael Ebling (SPD) in Mainz mitteilte. In 36 Fällen sei nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache gewesen. Im Jahr zuvor hatte es in Rheinland-Pfalz noch 134 Verkehrsunfälle mit Todesopfer gegeben.

Auch insgesamt ging die Zahl der Verkehrsunfälle zurück: Landesweit wurden 139.760 gezählt, nach 141.043 im Vorjahr. Bei den Verkehrsunfällen mit Verletzten gab es mit 13.466 nach Angaben des Innenministeriums ebenfalls einen Rückgang (2023: 13.793).