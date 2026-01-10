Weniger gesprengte Automaten – Sparkassen zahlen die Zeche

Mainz (dpa/lrs) – Der Rückgang bei der Zahl gesprengter Geldautomaten in Rheinland-Pfalz ist nach Darstellung des Sparkassenverbandes im Land vor allem von Sparkassen und Genossenschaftsbanken teuer bezahlt worden. Gerade diese noch in der Fläche präsenten Institute hätten kräftig in die Sicherheit von Automaten investiert, sagte Präsident Thomas Hirsch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Insofern sei es ein Rückgang auf deren Kosten und die würden von niemandem ersetzt.

Tinte und Nebelsysteme für mehr Sicherheit

Die rheinland-pfälzischen Sparkassen hätten im vergangenen Jahr zusätzlich 12,5 Millionen Euro für die Sicherheit von rund 1.000 Geldautomaten im Land aufgewendet. Das bringe künftig auch mehr laufende Kosten mit sich. «Dieser Aufwand trifft nur die, die draußen in der Fläche sind», sagte Hirsch. «Rosinenpicker», die eben nicht in der Fläche seien und nur auf einzelne, lukrative Geschäfte schauten, seien fein raus.

In der Regel zahlen Banken, die selbst wenige oder keine eigenen Geldautomaten haben, Nutzungsgebühren an andere Automatenbetreiber, wenn ihre Kunden dort Geld abheben.

Bei der Sicherung von Automaten wird vor allem auf Systeme gesetzt, die Geldscheine mit einer Tinte einfärben und so unbrauchbar machen sowie auf Nebelsysteme, die es Tätern schwieriger machen sollen. Im Frühjahr 2023 hatten das rheinland-pfälzische Innenministerium, das Landeskriminalamt sowie Dachverbände der Banken eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben. Die sieht unter anderem vor, dass die Polizei Risikoanalysen erstellt und mit Banken Präventionsmaßnahmen vereinbart.

«Bargeld ist immer noch des Deutschen liebstes Kind»

In früheren Zeiten mit steigenden Fallzahlen hätten die Sparkassen quasi nichts richtig machen können. «Haben wir einen Geldautomaten geschlossen, haben sich die Leute aufgeregt», sagte Hirsch. «Wenn wir ihn aufrechterhalten haben, haben sich andere Leute aufgeregt und gesagt: „Macht das Ding weg. Das ist eine Gefahr, ich wohne in der Nähe und will nicht, dass meine Wohnung in die Luft fliegt.“»

Auch vor dem Hintergrund sei es sehr positiv, dass es deutlich weniger Fälle gebe. Brauchen werde es Geldautomaten für die Bargeldversorgung in der Fläche auch in Zukunft, betonte Hirsch. «Bargeld ist immer noch des Deutschen liebstes Kind.» Über die Hälfte aller Bezahlvorgänge laufe immer noch in bar ab. «Wir sind auch nicht die Lehrer der Nation, die sagen: Ihr müsst jetzt so oder so bezahlen», sagte Hirsch.

«Wir haben einen öffentlichen Auftrag, die Versorgung mit finanziellen Dienstleistungen in der Fläche sicherzustellen – und dazu gehört Bargeld. Das gewährleisten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten.» Bargeld werde weiterhin eine Bedeutung haben. Gerade die unsichere Weltlage oder Vorfälle wie der Stromausfall in Berlin führten dazu, dass Menschen sich die Option auf Bargeld aufrechterhalten wollten.