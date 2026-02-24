Früherkennung, Lebensstil und spezialisierte Zentren: Die Zahl der Diagnosen von Darmkrebs geht in Rheinland-Pfalz zurück. Wie die Statistiker den Rückgang erklären.

Mainz (dpa/lrs) – Darmkrebs wird in Rheinland-Pfalz seit 2020 Jahr für Jahr bei weniger Menschen festgestellt – trotzdem ist dieser nach wie vor die dritthäufigste Krebserkrankung bei Männern und Frauen. Im Jahr 2024 wurde bei 1.262 Frauen und 1.539 Männern Darmkrebs diagnostiziert, wie das Institut für Digitale Gesundheitsdaten (IDG) in Mainz berichtet.

Im gleichen Zeitraum starben 491 Frauen und 633 Männer an dieser Erkrankung. Neuere Zahlen liegen noch nicht vor.

Gesünderer Lebensstil vermindert Risiko

Die 2019 verbesserte Früherkennung mit dem Darmkrebsscreening nennt das IDG als einen möglichen Grund für den Rückgang. Dazu kämen Änderungen von Lifestyle-Faktoren. Ein gesunder Lebensstil vermindere das Darmkrebsrisiko. Dazu gehöre auch die sinkende Zahl der Raucher unter Erwachsenen. Die Einführung der Zertifizierung onkologischer Zentren durch die Deutsche Krebsgesellschaft nennt das IDG als einen weiteren Grund. Davon gibt es zehn in Rheinland-Pfalz.

Einen Anstieg von Darmkrebsfällen bei jüngeren Menschen zeigen die Krebsregisterdaten aus Rheinland-Pfalz nicht, betonte das IDG.