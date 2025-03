Der Anteil der Väter an den Beziehern von Elterngeld ist immer noch deutlich geringer als der von Müttern. Ab April kommt eine Änderung auf werdende Eltern zu.

Saarbrücken/Wiesbaden (dpa/lrs) – Die Zahl der Elterngeldempfänger sinkt auch im Saarland. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, gab es 17.272 Väter und Mütter im vergangenen Jahr, die diese Leistungen erhielten. Im Jahr zuvor lag die Zahl noch bei 18.164.

Das Elterngeld bezeichnet die Lohnersatzleistung, die Mütter und Väter nach der Geburt eines Kindes erhalten, wenn sie zu Hause bleiben. Der Väteranteil an den Elterngeldbeziehern lag nach Angaben der Statistiker bei 20,6 Prozent – und damit so niedrig wie in sonst keinem anderen Bundesland.

Das Elterngeld soll ab April 2025 nur noch an Alleinerziehende und Paare gehen, die ein zu versteuerndes Jahreseinkommen von maximal 175.000 Euro haben. Diese neue Grenze gilt, wenn das Kind am oder nach dem 1. April geboren wird. Die Grenze war bereits im April 2024 auf 250.000 Euro gesenkt worden. Davor hatte sie noch bei 300.000 Euro gelegen.