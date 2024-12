Weniger Einsätze für saarländische Feuerwehr im Jahr 2023

Ob bei einem Brand, einem Autounfall oder einem Tier in Notlage: Immer ist die Feuerwehr zur Stelle. Der Jahresbericht präsentiert die neuesten Entwicklungen und Zahlen für das Saarland 2023.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Mehr Frauen, mehr Jugendliche, weniger Einsätze: So fällt die Bilanz der saarländischen Feuerwehren für 2023 aus. Nachdem die Wehren noch ein Jahr zuvor ein Rekordergebnis mit 9.296 Einsätzen verzeichneten, sank die Zahl der Einsätze um 16 Prozent auf 7.806. Dies sei nach Angaben von Innen-Staatssekretär Torsten Lang (SPD) vor allem auf den Rückgang der technischen Hilfeleistungen (minus 16,4 %) und der Brandeinsätze (minus 15,2 %) zurückzuführen.

Insgesamt wurden bei 2.490 Brandeinsätzen 237 Menschen gerettet, vier konnten nur noch tot geborgen werden.

«Stabilität auf hohem Niveau»

Einen neuen Höchststand konnte die Wehr bei den jugendlichen Feuerwehrangehörigen verbuchen. Ihre Zahl stieg um 470 auf 4.741 Mitglieder, darunter 1.356 Mädchen (plus 4,2 Prozent). «Das ist ein wichtiges Thema, weil durch den Nachwuchs die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehren sichergestellt wird», sagte Lang. Zudem fänden die Jugendlichen hier eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, würden Teamfähigkeit und den Umgang mit Herausforderungen lernen und setzten sich fürs Gemeinwesen ein.

Die Zahl der aktiven Feuerwehrmitglieder erhöhte sich leicht auf 11.522. «Aber nicht der Anstieg um 0,2 Prozent ist das Entscheidende, sondern dass es eine Stabilität auf hohem Niveau ist», so der Staatssekretär. Der Frauenanteil kletterte von 11 auf 11,9 Prozent und damit auf den bislang höchsten Wert.

Löschbezirke werden zusammengelegt

Im Saarland werden der Brandschutz und die technische Hilfe von 52 Freiwilligen Feuerwehren, 14 Werksfeuerwehren (mit 877 Angehörigen) und der Berufsfeuerwehr in Saarbrücken (209 Mitarbeiter) sichergestellt. Durch Zusammenlegungen sank die Zahl der Löschbezirke um zwei auf 310. «Das ist eine Entwicklung, die wir unterstützen», sagte Lang. Nur so könne die Leistungsfähigkeit der Feuerwehren sichergestellt werden, insbesondere in kleinen Bezirken. Vor allem die Tagesverfügbarkeit sei immer mehr ein Problem – unter anderem deshalb, weil die Einsatzkräfte oft weit außerhalb arbeiteten.

