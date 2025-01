Wenig Interesse an Kultur im Saarland

Saarbrücken/Wiesbaden (dpa/lrs) – Kultur steht im Saarland nicht allzu hoch im Kurs. Das geht aus der Publikation «Kulturindikatoren auf einen Blick» des Statistischen Bundesamts hervor. Sie basiert auf – zum Teil recht alten – Zahlen aus verschiedenen Jahren, ermöglicht aber zum jeweiligen Zeitpunkt dennoch einen Vergleich zwischen den Bundesländern.

Ausgaben

94 Euro pro Einwohner gab das Saarland im Jahr 2020 für Kultur aus. Berlin griff mit 250 Euro pro Einwohner am tiefsten für Kultur in die Tasche. Schlusslicht unter den Bundesländern war Rheinland-Pfalz mit 72 Euro pro Einwohner. Allerdings war das erste Corona-Jahr auch ein spezielles.

Kino

Bei Kino-Besuchen liegt das Saarland am unteren Ende. Die Statistik zeigt für 2022 0,7 Besuche pro Einwohner. Das ist der niedrigste Wert aller Bundesländer – über den allerdings auch Brandenburg und Thüringen nicht hinauskommen. Spitze ist wieder Berlin mit 1,7 Besuchen je Einwohner.

Museum

Auch bei den Museen ist das Saarland Schlusslicht. 0,2 Besuche pro Einwohner weist die Statistik für 2021 aus – der niedrigste Wert aller Bundesländer. In Berlin wurden 1,4 Besuche pro Einwohner gezählt.

Konzerte

Die Konzerte öffentlich finanzierter Orchester ziehen im Saarland kaum Publikum an: Pro 1.000 Einwohner nutzten im Bundesland in der Spielzeit 2020/21 nur 5 Menschen dieses Angebot. In Niedersachsen waren es mit 2 pro 1.000 allerdings noch deutlich weniger. In Berlin besuchten hingegen 59 von 1.000 Menschen solche Konzerte.

Theater

Bei den öffentlichen Theatern sieht es im Saarland auch eher mau aus. Die Statistik für die Spielzeit 2020/21 weist für das Bundesland 16 Besucher pro 1.000 Einwohner auf. An der Spitze liegt Sachsen mit 79, Schlusslicht ist NRW mit 10.