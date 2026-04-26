Auf einer Baustelle stoßen Arbeiter auf eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Nun soll sie unschädlich gemacht werden. Warum am Sonntag?

Prüm (dpa/lrs) – In Prüm in der Eifel wird am Sonntag eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Dafür müssen rund 800 Menschen in einem Umkreis von 300 Metern um den Fundort bis 9.00 Uhr ihre Häuser verlassen haben, wie die Verbandsgemeinde Prüm mitteilte.

Auch eine Seniorenresidenz müsse geräumt werden, sagte eine Sprecherin. Im Anschluss werde der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz die Bombe entschärfen. Der Sprengkörper war am Dienstag bei Bauarbeiten in der Tiergartenstraße entdeckt worden.

Man habe sich bei der Entschärfung für den Sonntag entschieden, unter anderem weil im Sperrgebiet eine Schule liege. «Auch um Geschäfte müssen wir uns sonntags keinen Stress machen, dass die nicht angefahren werden können», sagte ein Sprecher der Polizei.

Informationen der Stadt Prüm