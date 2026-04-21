Von der Bombe gehe keine unmittelbare Gefahr aus, sagen die Behörden. Steht schon fest, wann der 250-Kilo-Blindgänger entschärft werden soll?

Prüm (dpa/lrs) – In Prüm in der Eifel ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Sprengkörper wurde am Dienstagmittag bei Bauarbeiten in der Tiergartenstraße entdeckt. Die Arbeiten auf der Baustelle wurden daraufhin eingestellt, wie Gemeinde und Polizei mitteilten.

Nach Angaben des Kampfmittelräumdienstes handelt es sich um eine amerikanische Bombe mit einem Gewicht von 250 Kilogramm, «von der keine unmittelbare Gefahr ausgeht», wie die Behörden berichten. Eine Entschärfung sei vorgesehen, aber der Zeitpunkt stehe noch nicht fest. Auch der Evakuierungsradius sei noch in Prüfung.