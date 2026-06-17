Knapp 2.000 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Dann soll ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden.

Mainz (dpa/lrs) – In Mainz soll heute eine rund 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entschärft werden. Der Blindgänger aus US-amerikanischen Beständen war bei Bauarbeiten im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld entdeckt worden. Rund 1.900 Menschen im Umkreis von 250 Metern um den Fundort müssen ihre Wohnungen für die Entschärfung bis 8.00 Uhr verlassen haben. Nach Abschluss der Evakuierungsaktion beginnt der Kampfmittelräumdienst mit seiner Arbeit. Der Zünder des Blindgängers sei noch intakt, hieß es. Das erleichtert in der Regel die Entschärfung.

Die Stadt Mainz war im Zweiten Weltkrieg mehrmals bombardiert worden, deshalb werden dort immer wieder Sprengkörper gefunden, die damals nicht explodiert waren und bis heute teils tief unter der Erde liegen.