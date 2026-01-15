Wegen einer Weltkriegsbombe müssen in Kaiserslautern 1.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Nach schwierigen Vorbereitungen kommt am späten Abend schließlich die erlösende Nachricht.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Die in Kaiserslautern gefundene Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist nun entschärft worden. «Die amerikanische 1.000-Pfund-Fliegerbombe des Typs M65 wurde erfolgreich entschärft. Alle Evakuierten können in ihre Wohnungen zurückkehren», teilte die Stadt am späten Abend mit. Der Luftraum, der Verkehr und auch die betroffene Gasleitung seien wieder freigegeben.

«Der Dank geht an alle Einsatzkräfte und an die betroffenen Bürgerinnen und Bürger für den reibungslosen Ablauf. Der Dank geht auch an den 1. FCK für die Bereitstellung der Räumlichkeiten für die Evakuierten», teilte die Stadt weiter mit

Die Bombe wurde den Angaben zufolge bei Erdarbeiten im Stadtwald unweit des Schulzentrums Süd gefunden. Es handele sich um eine 500 Kilogramm schwere US-amerikanische Fliegerbombe des Typs M65, teilte die pfälzische Kommune mit.

Verzögerung wegen Gasleitungen

Die Stadt veröffentlichte einen Evakuierungsplan mit einem Radius von 750 Metern um die Fundstelle. Das Gebiet wurde ab 18.00 Uhr geräumt. Betroffen waren Teile des Uniwohngebiets und des Betzenbergs. Knapp 1.000 Personen mussten das Gebiet verlassen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner waren gebeten worden, sich in die Fanhalle Nord des Stadions zu begeben. Zudem war der Busverkehr eingestellt und der Flugverkehr während der Entschärfung gesperrt worden.

Die Entschärfung hatte sich zwischenzeitlich um etwa drei Stunden verzögert, weil sich in der Nähe des Fundortes Gasleitungen befinden. Deshalb waren Vorkehrungen getroffen worden, um die Leitungen zu überbrücken und so einen größeren Versorgungsausfall zu verhindern, wie es auf der Homepage der Stadt hieß.