Betrugsmasche
Welle von Schockanrufen in der Südwestpfalz – hoher Schaden
Schockanruf
Am Telefon werden den Opfern dramatische Situationen vorgegaukelt. (Symbolbild)
Bernd Weißbrod. DPA

Die Betrüger täuschen am Telefon eine Notsituation vor und versuchen Geld und Schmuck zu erbeuten – zweimal erfolgreich. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

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Pirmasens (dpa/lrs) – Mit einer Welle von Schockanrufen haben Betrüger in der Südwestpfalz in etlichen Fällen versucht, Geld und Schmuck zu erbeuten. Wie die Polizei mitteilte, seien aus verschiedenen Gemeinden mindestens 15 solcher Fälle gemeldet worden. In zwei Fällen am Mittwoch waren die Betrüger erfolgreich und erbeuteten Geld und Schmuck im fünfstelligen Wert.

Bei der Betrugsmasche geben die Täter sich oft als Ärzte oder Staatsanwälte aus, erklärte die Polizei. Sie berichten von einer angeblichen Notsituation, in der sich ein Angehöriger befindet. Nur mit einer hohen Geldsumme könnten sie notoperiert oder aus der Haft befreit werden, täuschen sie vor. Unter Schock fielen laut Polizei zwei Opfer auf die Masche herein.

In einem Fall in Waldfischbach holten die Betrüger die Beute persönlich ab. Das Opfer übergab diese den Angaben zufolge am Mittwochabend an ihrem Haus in der Hauptstraße an einen fremden Mann. Die Polizei bittet insbesondere hier um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.

© dpa-infocom, dpa:260813-930-525761/1

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