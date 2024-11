Welche Ziele stehen im neuen Klimaschutzgesetz?

Mainz (dpa/lrs) – Die Ampelregierung legt die Pläne für ein neues Klimaschutzgesetz in Rheinland-Pfalz vor. Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD), Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) werden heute (13 Uhr) in Mainz die Grundzüge des Gesetzesvorhabens und die darin verankerten Ziele vorstellen. Im Jahr 2014 hatte Rheinland-Pfalz als eines der ersten Länder ein Klimaschutzgesetz verabschiedet. Die amtierende Landesregierung hat das neue Klimaschutzgesetz in ihrem Koalitionsvertrag vorgesehen.

© dpa-infocom, dpa:241126-930-299446/1