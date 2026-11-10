Der Esche geht es in Rheinland-Pfalz nicht gut. Sie ist im Wald aber eine eher seltene Art. Dabei spielt sie in der Mythologie eine erhebliche Rolle und lockt auch so einige Spezies an.

Mainz (dpa/lrs) – Ein eingeschleppter Schlauchpilz macht den Eschen in Rheinland-Pfalz zu schaffen. «Typische Krankheitsbilder sind rasch voranschreitende Blattwelke, Blattverlust, Absterben von Trieben sowie Stammnekrosen», heißt es im Umweltministerium in Mainz über das «in weiten Teilen Europas verbreitete Eschensterben».

«Mit etwas über 9.000 Hektar und einem Flächenanteil von gerade mal 1,1 Prozent gehört die heimische Esche eher zu den Neben-Baumarten in Rheinland-Pfalz», stellt der Sprecher des Umweltministeriums, Christoph Scheld, fest. Die Bäume sind vor allem in Gesellschaft mit anderen Laubbaumarten wie Buchen und verschiedenen Ahornarten zu finden.

Die Gemeine Esche ist der Baum des Jahres 2027. Mit dieser Wahl macht die Dr. Silvius Wodarz Stiftung seit 1989 jährlich auf die ökologische, kulturelle und forstwirtschaftliche Bedeutung heimischer Baumarten aufmerksam.

Werkzeugstiele und Sportgeräte aus Eschenholz

Die Fraxinus excelsior (so der lateinische Name) kann mit ihren Wurzeln Hanglagen absichern, mag die Nähe von Bächen und Flüssen, wächst aber auch an mäßig trockenen Kalkstandorten. Generell schätze sie Standorte mit guter Nährstoffversorgung.

Nach Buche und Eiche gehöre die Esche zu den wichtigsten Laubnutzhölzern Mitteleuropas. Aufgrund ihrer besonderen Biegsamkeit und Belastbarkeit werde das Holz traditionell für Werkzeugstiele, Bögen, Speere, Wagenachsen und inzwischen auch für Sportgeräte oder im Möbelbau für edle Furniere genutzt.

Große Rolle in Mythologie und Sagen

Die Esche war in der griechischen Mythologie dem Meeresgott Poseidon geweiht und spielt sowohl in der nordischen Edda-Sage als auch in der germanischen Schöpfungsgeschichte eine Rolle. «Bei den Kelten schrieben die Druiden der Esche eine enge Verbindung zum Wasser zu und fertigten ihre Zauberstäbe aus Eschenholz, um unter anderem Regenzauber zu praktizieren», erläutert Sprecher Scheld. Ein besonders bekannter Speer aus Eschenholz ist der des Kentauren Chiron in der griechisch-römischen Mythologie.

Vermeintliche Heilkräfte und Schutzfunktion

Schon in der Antike und im Mittelalter – unter anderem beschrieben von Hildegard von Bingen – seien Eschenblätter und -rinde als harntreibende, fiebersenkende oder rheumalindernde Mittel eingesetzt worden, berichtet Scheld weiter.

Dem zähen Holz und dem Saft seien vielerorts gar unheilabwehrende Kräfte zugeschrieben worden. So etwa, dass Eschen-Boote unsinkbar seien oder ein Pflock aus Eschenholz vor Vampiren schütze. Um sich vor Schlangen zu schützen, seien Wohnungen und Ställe mit Eschenlaub ausgelegt worden.

Viele Tiere und Pflanzen mögen die Nähe von Eschen

Etwa 1.000 Spezies haben mit der Esche oder Eschenwäldern zu tun. Darunter 12 Vögel, 55 Säugetiere, 58 Laubmoose, 68 Pilze und 548 Flechten, wie Scheld mit Verweis auf eine britische Studie von 2014 sagt.

Grünen-Politikerin fordert Forschung und Erhaltung der Standorte

Die Bedrohung der Esche durch den Schlauchpilz hat zwar schon in den 1990ern eingesetzt. Der Anteil deutlich geschädigter Eschen ist dem Waldzustandsbericht zufolge aber innerhalb eines Jahres um 18 Prozentpunkte (2025) gestiegen, wie die ehemalige Umweltministerin und jetzige Grüne-Fraktionschefin im Landtag, Katrin Eder, sagt.

«Die extreme Hitze des vergangenen Sommers und die anhaltende Dürre setzen den Wäldern zusätzlich zu.» Die Standorte der Eschen sollten daher erforscht, widerstandsfähige Eschen gezielt erhalten und ihre natürliche Verjüngung gefördert werden. «Die Esche muss auch in Zukunft ihren festen Platz in unseren Wäldern haben.»