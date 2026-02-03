Die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg kommen den Karnevalsvereinen gerade recht. Aber bei manchen Themen bleibt einem das Lachen unter Umständen im Halse stecken.

Speyer (dpa/lrs) – Bei der diesjährigen Fastnacht rechnet der neue Präsident der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine mit einer großen thematischen Bandbreite bei Umzügen und Büttenreden. «Die Themen werden so vielfältig sein wie selten zuvor», sagte Andreas Müss der Deutschen Presse-Agentur. Zum Beispiel stünden in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg im März Landtagswahlen bevor. «Darauf wird ein hoher Fokus liegen – und der ein oder andere Spitzenkandidat wird ein dickes Fell haben müssen», meinte Müss.

Bei großen Umzügen in Karnevalshochburgen wie Mainz, Köln oder Düsseldorf dürften bekannte internationale und nationale Akteure aufgegriffen werden. «Donald Trump und Wladimir Putin können dort sicherlich Thema sein», sagte Müss. Er rechne damit, dass auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) besonders im Fokus stehen werde. «Berlin spielt immer eine Rolle im Fasching.»

Aktueller Wahlkampf ideal für Themen

Finanzpolitische Debatten wie die Schuldenbremse sieht er hingegen nicht im Mittelpunkt. «Dafür liegt das Thema schon zu lange auf dem Tisch.» Ob die AfD in Reden oder auf Motivwagen eine Rolle spielen werde, lasse sich schwer vorhersagen. «Ich glaube aber, die Vereine werden dieses Thema eher vernachlässigen, denn die Fasnacht steht auch für politische Neutralität.»

Internationale Krisen wie der Ukraine-Krieg oder andere Konflikte seien aus seiner Sicht zwar präsent, eigneten sich aber nur begrenzt für die närrische Bühne. «Unsere Welt hat sich mit sehr vielen schlimmen Themen zu beschäftigen», betonte Müss. Dennoch müsse es erlaubt sein, kurz Abstand zu gewinnen. «Uns sei doch auch gegönnt, für ein paar Stunden mal alle Fünfe gerade sein zu lassen und vorbehaltlos zu feiern.»

Gerade in fordernden Zeiten sei die Fasnacht als gesellschaftliches Ventil besonders wichtig. «Es geht darum, auf andere Gedanken zu kommen», sagte Müss. Die Fastnacht habe zudem eine tiefere soziale Dimension. «Das Miteinander, unabhängig von Alter, Herkunft und Religion, kommt gerade etwas zu kurz. Das sollten wir stärker in den Mittelpunkt stellen.»

Auflagen und Kosten gestiegen

Sorgen bereitet Müss das Thema Sicherheit. Vor allem die Straßenfasnacht als «Herzstück des Karnevals» stehe unter Druck. «Personal zu finden, das Garden und Umzugswagen sichert, wird immer schwieriger.» Die Auflagen seien gestiegen, ebenso die Kosten. Zudem schreckten mögliche Gefahren viele Ehrenamtliche ab. «Die Vorgaben für die Teilnahme an einem Umzug sind sehr hoch und erfordern einen großen finanziellen Einsatz.»

Die Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine an der Grenze zu Baden-Württemberg gilt als zweitgrößter Landesverband von Karnevalsvereinen im Bund Deutscher Karneval und hat etwa 95.000 Mitglieder aus 375 Vereinen.