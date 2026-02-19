Der Wahl-O-Mat für die Landtagswahl am 22. März in Rheinland-Pfalz ist online. Wie das Tool bei der Wahlentscheidung hilft.

Mainz (dpa/lrs) - Bei der Landtagswahl am 22. März in Rheinland-Pfalz können sich die Wähler zwischen zwölf Parteien entscheiden. Der Wahl-O-Mat hilft ab jetzt bei der Entscheidung. Er ist online unter: www.wahl-o-mat.de zu finden und berücksichtigt landesspezifische Themen. Das Wahltool der Bundeszentrale für politische Bildung gibt es auch als App.

Wie hilft mir der Wahl-O-Mat bei der Entscheidung?

Die Positionen aller Parteien zu 38 Themen werden verglichen. Das Frage- und Antwort-Tool zeigt, welche Partei der eigenen Position am nächsten kommt. Dabei wird der Grad der Übereinstimmung errechnet. Warum eine Partei eine Position vertritt, wird auch erläutert.

Um welche Themen geht es?

Bildung ist einer der Schwerpunkte, etwa mit Handyverbot an Grundschulen, Deutschklassen und Förderschulen. Es gibt auch Fragen zu Wirtschaft, Klima und Wohnen, innere Sicherheit und Krankenhäuser. Andere Themen sind etwa Bürgerräte und kommunale Finanzen, Videoüberwachung im öffentlichen Raum sowie Sammeleinrichtungen für Asylbewerber.

Dazu wurden Thesen formuliert, über die der Nutzer abstimmen kann. Das Wahlalter und die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage gehören auch dazu - und der Bau einer Rheinbrücke bei St. Goar.

Wie geht das konkret?

Der Nutzer oder die Nutzerin des Wahl-O-Mats kann auf jede Frage mit «stimme zu», «stimme nicht zu», «neutral» oder «These überspringen» antworten. Man kann auch jederzeit zurückkehren und einzelne Antworten ändern. Nach der Beantwortung aller Aussagen kann der Nutzer den Themen, die ihm besonders wichtig sind, auch ein besonderes Gewicht geben. Sie zählen dann doppelt.

Was bietet der Wahl-O-Mat noch?

Kurzprofile der Parteien sind im Wahl-O-Mat ebenfalls verfügbar: https://www.bpb.de/themen/parteien/wer-steht-zur-wahl/rheinland-pfalz-2026

Kann ich den Wahl-O-Mat auch ohne online-Zugang nutzen?

Landtag und Landeszentrale für politische Bildung gehen bis zum 21. März mit dem Wahl-O-Mat in den folgenden neun Städten auf Tour: Neustadt, Koblenz, Trier, Ludwigshafen, Westerburg, Germersheim, Worms, Bad Kreuznach und Mainz. Einzelheiten zu den Stationen gibt es unter https://landtag-rlp.de/Wahltour-RLP-2026.