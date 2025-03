Lautzenhausen (dpa/lrs) – Der Hunsrück-Flughafen Hahn hat den Sommerflugplan um 5 neue Ziele auf nunmehr 46 ausgebaut. So kehre Teneriffa (Spanien) nach sechs Jahren zurück, angesteuert einmal pro Woche von Ryanair, teilte der Airport mit. Die irische Airline biete zudem künftig zweimal pro Woche Reggio Calabria (Italien) an, hieß es. Neu seien auch Flüge von Wizz Air dreimal pro Woche in die rumänische Hauptstadt Bukarest. Dieselbe Airline hebe zudem zweimal pro Woche in Richtung Sibiu (Rumänien) ab. Nicht zuletzt bringe Ryanair künftig zweimal pro Woche Urlauber nach Rijeka (Kroatien). Der Flughafen gehört seit April 2023 der Trierer Triwo AG.

