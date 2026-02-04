Im Fokus sollen unter anderem die Psychiatrie und die Förderung von Ausbildungsstätten stehen. Einzelheiten dazu wird Gesundheitsminister Hoch vorstellen.

Mainz (dpa/lrs) – Beim Krankenhausinvestitionsprogramm für das laufende Jahr will das Land Rheinland-Pfalz sechs Förderschwerpunkte setzen. Dazu zählen nach Angaben des Gesundheitsministeriums Investitionen in Neu- und Anbauten, die Förderung der Ausbildungsstätten sowie die Psychiatrie. Details zu dem Programm wird Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) an diesem Mittwoch (15.00 Uhr) in Mainz vorstellen.

2025 hatte das Krankenhausinvestitionsprogramm ein Volumen von 145,5 Millionen Euro. Geld floss früheren Angaben des Ministeriums zufolge in 39 Krankenhausstandorte und Tageskliniken sowie 51 Einzelmaßnahmen.