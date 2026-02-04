Medizin
Welche Investitionen in Kliniken unterstützt das Land?
Universitätsmedizin Mainz
Universitätsmedizin Mainz
Helmut Fricke. DPA

Im Fokus sollen unter anderem die Psychiatrie und die Förderung von Ausbildungsstätten stehen. Einzelheiten dazu wird Gesundheitsminister Hoch vorstellen.

Mainz (dpa/lrs) – Beim Krankenhausinvestitionsprogramm für das laufende Jahr will das Land Rheinland-Pfalz sechs Förderschwerpunkte setzen. Dazu zählen nach Angaben des Gesundheitsministeriums Investitionen in Neu- und Anbauten, die Förderung der Ausbildungsstätten sowie die Psychiatrie. Details zu dem Programm wird Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) an diesem Mittwoch (15.00 Uhr) in Mainz vorstellen.

2025 hatte das Krankenhausinvestitionsprogramm ein Volumen von 145,5 Millionen Euro. Geld floss früheren Angaben des Ministeriums zufolge in 39 Krankenhausstandorte und Tageskliniken sowie 51 Einzelmaßnahmen.

© dpa-infocom, dpa:260204-930-638414/1

Ressort und Schlagwörter

GesundheitPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten