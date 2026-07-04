Bad Neuenahr-Ahrweiler
Weizenfeld brennt – Feuerwehr verhindert Ausbreitung
Flächenbrand auf Getreidefeld bei Bad Neuenahr
Die Ursache für den Brand auf dem Weizenfeld war zunächst unklar.
Thomas Frey. DPA

Ein brennendes Weizenfeld bei Bad Neuenahr-Ahrweiler beschäftigt die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte verhindern, dass sich das Feuer ausbreitet.

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Bad Neuenahr-Ahrweiler/Hupperath (dpa/lrs) – Ein Flächenbrand hat bei Bad Neuenahr-Ahrweiler für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Nach Angaben der Polizei geriet ein Weizenfeld aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr habe das Feuer auf einer Fläche von etwa fünf Fußballfeldern eindämmen und löschen können, sagte eine Sprecherin der Polizei. Verletzt wurde bei dem Brand demnach niemand.

Bereits am Freitagmittag war es bei Hupperath (Landkreis Bernkastel-Wittlich) zu einem Flächenbrand auf einem Feld gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Feuer vermutlich durch Funkenflug ausgelöst, als ein Mähdrescher das bereits abgemähte Feld befuhr. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle.

© dpa-infocom, dpa:260704-930-333261/1

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