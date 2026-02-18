Graues und nasses Winterwetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland hält sich hartnäckig. Zum Start ins Wochenende kämpft sich die Sonne zumindest zeitweise zwischen den Wolken hervor.

Offenbach (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen weiterhin in den frühen Morgenstunden mit Glätte rechnen. In höheren Lagen kann es zum Start in den Aschermittwoch vereinzelt auch schneien, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Im Tagesverlauf bleibe es weitgehend trocken, gegen Abend könne von Südwesten her neuer Schnee aufziehen. Die Temperaturen liegen zwischen einem und sechs Grad, im Bergland um null Grad.

In der folgenden Nacht setzt sich der Schneefall fort, von Südwesten her geht dieser in den folgenden Stunden in Regen über. Der Donnerstag bleibt laut DWD trüb und grau. Höchstwerte liegen zwischen einem und sechs Grad, im Nordosten fallen die Temperaturen auf bis zu minus ein Grad. Dort kann es schneien. Die Meteorologen warnen im Tagesverlauf für den Nordosten ebenso wie in der Nacht erneut vor Glättegefahr.

Zum Start ins Wochenende zeigt sich die Sonne

Die Nacht auf Freitag wird bei Temperaturen von minus zwei bis minus sieben Grad frostig. Zum Start in den Tag zeigt sich verbreitet die Sonne, die in den folgenden Stunden jedoch erneut von Wolken verdrängt wird. Die Temperaturen klettern auf bis zu sechs Grad in den Plusbereich. Es soll trocken bleiben.