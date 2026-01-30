Erst sorgt eine mysteriöse Verfärbung in einem Abwasserkanal für Aufsehen, dann wird in einem Bach eine seltsame Flüssigkeit entdeckt. Was die Polizei bisher weiß.

Wörrstadt (dpa/lrs) – In der Verbandsgemeinde Wörrstadt ist ein weiteres Gewässer verunreinigt worden. In dem Bach bei Gau-Weinheim seien zum einen mehrere Autoreifen illegal entsorgt worden, daneben habe sich eine schwarze, dickflüssige Substanz befunden, teilte die Polizei in Alzey mit. Die Feuerwehr säuberte den Bach und entnahm Proben, diese müssen noch analysiert werden.

Nur zwei Tage zuvor war in einem Abwasserkanal in Schornsheim eine zunächst blaue Verfärbung entdeckt worden, die sich dann grau verfärbte und schäumte. Der Mitteilung zufolge ergaben erste Analysen in diesem Fall keine Hinweise auf umweltschädigende Stoffe.

Hinweise auf den oder die Täter lagen der Polizei zunächst nicht vor.