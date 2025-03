Weitere Warnstreiks in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Beschäftigte im öffentlichen Dienst streiken für bessere Arbeitsbedingungen und Lohnerhöhungen. Mit weiteren Aktionen am Freitag will die Gewerkschaft Verdi den Druck in dem Tarifkonflikt erhöhen.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Mit weiteren Warnstreiks in Rheinland-Pfalz und im Saarland will die Gewerkschaft Verdi den Druck im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen erhöhen. Laut einer Verdi-Sprecherin wird in Dutzenden Einrichtungen gestreikt. Betroffen sind insbesondere Einrichtungen der sozialen Arbeit wie Kitas. Kundgebungen sind unter anderem in Mainz, Saarbrücken, Landau und Pirmasens geplant. Am Donnerstag hatten bereits rund 1.000 Klinikbeschäftigte die Arbeit niedergelegt.

Tarifverhandlungen gehen Mitte März weiter

Verdi fordert in dem Tarifstreit eine Erhöhung im Volumen von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro mehr monatlich für Entgelterhöhungen, höhere Zuschläge für die Arbeit zu belastenden und ungünstigen Zeiten sowie drei zusätzliche freie Tage. Die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte sollen um 200 Euro monatlich angehoben werden. Die Arbeitgeber hatten die Forderungen als nicht finanzierbar zurückgewiesen.

Die nächste bundesweite Verhandlungsrunde ist vom 14. bis 16. März in Potsdam geplant. Eingeschlossen sind zahlreiche Berufsgruppen, darunter Erzieherinnen, Krankenpfleger, Busfahrer und Feuerwehrleute.